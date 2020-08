Zu einem Fahrzeugbrand mit zwei Leichtverletzten ist es am Freitagabend gegen 21.30 Uhr im Balinger Stadtteil Weilstetten gekommen. Eine 62-Jährige aus Weilstetten war in der Garage in ihren Wagen gestiegen und stellte beim Starten des Motors das Aufleuchten einer Kontrollleuchte fest.

Flammen im Motorraum

Daraufhin bat sie ihren Nachbarn um Hilfe. Als sie mit diesem in die Garage zurückkehrte schlugen bereits Flammen aus dem Motorraum. Der Frau und ihrem Helfer gelang es, das brennende Auto bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr mit einem Feuerlöscher zu löschen. Später wurde der Wagen von der Feuerwehr aus der Garage geschoben und auf Glutnester untersucht.

Verdacht auf Rauchvergiftung

Die Fahrzeugbesitzerin und ihr 44-jähriger Nachbar allerdings trugen bei ihrem Löscheinsatz in der Garage offenbar Verletzungen davon: Sie wurden vom Rettungsdienst wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftung vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von annähernd 3000 Euro.

