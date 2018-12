Bisingen Der Rausch hält länger als man denkt

Bisingen / PZ

44-Jähriger fährt mit „Rest-Drogen“ – und wird erwischt.

Einer Streife der Verkehrspolizei ist am Dienstagmorgen ein VW Polo in der Otto-Hahn-Straße in Bisingen aufgefallen, dessen Fahrer sehr langsam fuhr und beim Abbiegen in die Otto-Lilienthal-Straße nicht blinkte. Die Beamten hielten den Wagen an.

Bei der Kontrolle des 44-jährigen Fahrers erkannten die Gesetzeshüter deutliche Anzeichen für einen vorangegangenen Drogenkonsum. Ein Drogenvortest, dem der 44-Jährige zustimmte, bestätigte den Verdacht. Nach einigem Zögern gab der Mann zu, am Wochenende verschiedene Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Folgen waren eine Blutentnahme und das Verbot der Weiterfahrt. Eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft ist die logische Konsequenz.