Mehrfach ausgerückt ist die Polizei am frühen Sonntagmorgen an den Tübinger Holzmarkt. Zunächst wurde gegen 1.20 Uhr über Notruf ein Streit zwischen vier Personen gemeldet. Diese hatten sich jedoch vor dem Eintreffen der Polizei entfernt.

Mehrere Schlägereien

25 Minuten später meldete der kommunale Ordnungsdienst eine Schlägerei zwischen zwei Personengruppen, deren alkoholisierte Beteiligte im Alter zwischen 18 und 22 Jahren wechselseitig aufeinander losgegangen waren. Zwei Beteiligte zogen sich dabei leichte Verletzungen zu. In der lauen Sommernacht hielten sich etwa 200, teilweise alkoholisierte und vereinzelt aggressive Personen an den Treppen vor der Stiftskirche und am Holzmarkt auf. Etliche Glasflaschen gingen dabei zu Bruch.

Polizei löst die Menschenmenge auf

In der aufgeheizten Stimmung kam es durch die Vielzahl der Nachtschwärmer, die einhergehende Unruhe und das Gedränge zu Missachtungen der Corona-Verordnung sowie zu Lärmbelästigungen. Zur Verhinderung weiterer Ordnungsstörungen und möglicher Gesundheitsgefährdungen löste die Polizei die Versammlung gegen 2.20 Uhr per Lautsprecherdurchsagen auf.

