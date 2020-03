Am Freitagabend gegen 18.40 Uhr wurde die Tunnelunterführung B 27 bei Dußlingen automatisch gesperrt. Hierdurch kam es zu einer starken Verkehrsbeeinträchtigung, so dass sich der Verkehr in beide Richtungen stark zurück staute.

Anlage meldet erhöhten CO-Gehalt

Die Schranken hatten sich aufgrund einer Fehlfunktion automatisch geschlossen, nachdem die Meldeanlage einen erhöhten CO-Gehalt festgestellt hatte. Kurz nach 19 Uhr fuhr die Polizei mit einem Auto und zwei Motorrädern durch die von den Verkehrsteilnehmern vorbildlich gebildete Rettungsgasse, um den Tunnel wieder zu öffnen.

Nach 30 Minuten war Tunnel wieder frei

Nach etwa 30 Minuten wurde der Tunnel wieder freigegeben und der Verkehr konnte abfließen.

