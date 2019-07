Am Montag, 22. Juli, öffnet das beliebte Café- und Vesperhäusle „Siehscht me“ wieder seine Türen. Nicht nur gastronomisch startet das Zollernalbcamping neu durch. Auch auf dem Platz tut sich was.

Wenn am kommenden Montag, 22. Juli, das Café- und Vesperstüble mit dem augenzwinkernden Namen „Siehscht me“ wieder seine Türen öffnet, ist der Hechinger Campingplatz nach einem halben Jahr „ohne“ endlich wieder komplett. Demnächst kann die urige Camping-Gaststätte sogar ihr zehnjähriges Bestehen feiern.

Wolfgang Klingler, Betreiber des Zollernalbcamping, hat den Neustart im „Siehscht me“ gut vorbereitet. Die Küche wurde renoviert und komplett neu ausgestattet. Eine ausgebildete Köchin wurde eingestellt und wird künftig für Gastronomie und Bewirtung zuständig sein. „Eine Gastronomie gehört zu einem Campingplatz einfach dazu“, freut sich Klingler auf die neue Ära im „Siehscht me“, das über etwa 40 Plätze in der gemütlichen Gaststube und weitere 40 Plätze auf der sonnigen Terrasse verfügt.

Die Speisekarte soll vorerst nicht verändert werden. Die beliebten Maultaschen und Weiße Bratwürste wird es weiterhin geben. Zusätzlich soll es in der Hechinger Campingplatz-Gaststätte auch wechselnde Angebote geben.

Durch die personelle Verstärkung können auch die Öffnungszeiten wieder erweitert werden. So hat das „Siehscht me“ sechs Tage die Woche von 15 bis 22 Uhr geöffnet. Nur Samstag ist Ruhetag. Damit sich Gastronomie- und Campingbetrieb nicht in die Quere kommen, wurde die Rezeption komplett in ein neu errichtetes Empfangshäuschen ausgelagert.

Auf dem Campingplatz soll sich auch was tun: Dem neuen Glamping-Trend folgend, lässt der Betreiber drei Campingfässer aufstellen. Die komfortabel ausgestatteten Fasshäuser können gemietet werden wie eine Hotelsuite und bieten ein Schlaferlebnis der besonderen Art. Einen Schuss Burg-Magie gibt’s als Extra obendrauf.

„Ich bin positiv eingestellt“, sagt Wolfgang Klingler. Eine schwierige Zeit liegt hinter ihm. Eine Übergabe an neue Pächter war anfangs des Jahres schon nach kurzer Zeit gescheitert. Der Prozess war begleitet von Erfahrungen und Erlebnissen, die den 70-Jährigen hörbar belastet haben. Klingler hat den Platz in den vergangenen zehn Jahren in dieser Form aufgebaut. Er ist quasi sein Kind. Das gibt er nicht auf. Also macht er weiter.

Obwohl die Campingsaison längst auf Hochtouren läuft, ist auf dem Platz im Weiher noch erstaunlich wenig los. Das hat wohl auch was damit zu tun, dass beim missglückten Pächterwechsel laut Wolfgang Klingler der Internetauftritt des Zollernalbcampings vernachlässigt worden sei.

Aber auch das wird sich wieder einrenken, ist Klingler überzeugt. In der Vergangenheit haben Camper dem Platz immer beste Bewertungen gegeben und das kommt nicht von ungefähr. Das Zollernalbcamping hat seinen ganz eigenen Charme und punktet vor allem mit seiner Lage: unterhalb der beschaulichen Hänge des Tobels mit Streuobstwiesen hier und mit Blick auf die Hechinger Stadtkirche und die Burg Hohenzollern dort. Zusätzlich verleiht seine überschaubare Größe dem Platz eine angenehme familiäre Note.