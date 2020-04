Ein Pkw ist am Montagnachmittag während der Fahrt in Brand geraten und vollständig ausgebrannt. Ein 24-Jähriger war mit einem elf Jahre alten Citroen auf der Bitzer Steige am Ortsbeginn von Ebingen unterwegs. Kurz nach 16 Uhr leuchtete eine Kontrollleuchte am Armaturenbrett auf und der Fahrer bemerkte Qualm unter seinem Fahrzeug aufsteigen. Der Mann hielt daraufhin an und sah das Feuer unter seinem Auto. Innerhalb weniger Sekunden stand das komplette Fahrzeug in Flammen.

Fahrzeug durch Feuer komplett zerstört

Trotz des raschen Eingreifens der Feuerwehr, die mit 14 Einsatzkräften ausgerückt war, brannte der Wagen vollständig aus. Er musste im Anschluss von einem Abschleppwagen geborgen werden. Durch die Hitzeentwicklung wurde der Fahrbahnbelag in Mitleidenschaft gezogen. Der Gesamtschaden dürfte mehrere tausend Euro betragen.