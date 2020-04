Wenn am Zollernalb-Klinikum Brandalarm ausgelöst wird, hat das immer einen Großeinsatz zur Folge. In der ersten Meldung war von einem „Massenanfall an Verletzten“ die Rede.

Deshalb rückten am Freitagvormittag auch zahlreiche Einsatzkräfte und -Fahrzeuge von Feuerwehr und Rettungsdienst zum Balinger Krankenhaus aus. Und konnten wenig später wieder die Rückfahrt antreten.

Harmlose Ursache

Denn wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, war die Brandmeldeanlage durch aufgewirbelten Staub und nicht durch ein Feuer ausgelöst worden. Es handelte sich um einen Fehlalarm.

