Nach derzeitigem Kenntnisstand zündelte am Sonntag kurz vor 20 Uhr ein Kind mit einem Feuerzeug an den Bändern des am Maibaum angebrachten Kranzes in Leidringen, einem Ortsteil der Stadt Rosenfeld, und setzte diesen dadurch in Brand.

Maibaum wird abgesägt

Durch die alarmierte Feuerwehr konnte das Feuer rasch unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Der Maibaum musste anschließend abgesägt werden. Der Polizeiposten Rosenfeld hat die Ermittlungen aufgenommen.