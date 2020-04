In Hechingen-Beuren ist es am Samstagmorgen zu einem Brand von zwei Lagerhallen gekommen. Nach einem Zeugenhinweis rückten kurz vor 07:00 Uhr, Streifenfahrzeuge des Polizeireviers Hechingen und zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Hechingen und Beuren in die "Grundwiese" aus. Bei deren Eintreffen standen die beiden aneinander gebauten Lagerhallen bereits lichterloh in Flammen.

Hallen vollständig abgebrannt

Nach derzeitigem Kenntnisstand entstand bei den völlig abgebrannten Lagerhallen ein Sachschaden in Höhe von mindestens 50.000 Euro. Zur Brandursache können derzeit keine Angaben gemacht werden, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen und die Spurensicherung vor Ort übernommen. Zur Brandbekämpfung waren 43 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Hechingen und Beuren mit zehn Einsatzfahrzeugen, sowie drei Rettungssanitäter im Einsatz.

