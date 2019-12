Nachdem Anlieger Rauch im Dachgeschoss des ehemaligen Scherer-Gebäudes meldeten. rückte in der Bitzer Steige am Samstagmittag gegen 15 Uhr ein Großaufgebot der Ebinger und Tailfinger Feuerwehren an. Circa 40 Rettungskräfte, sowie zehn Lösch- und Sanitätsfahrzeuge waren im Einsatz, da das Ausmaß des Brandes zunächst unklar war.

Keine Verletzten

Ersten Erkenntnissen zufolge war das Gebäude leer und niemand wurde verletzt. Die Brandursache wird noch ermittelt, weitere Informationen will die örtliche Polizei am Sonntag bekanntgeben.

