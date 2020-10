Schnell unter Kontrolle brachte die Albstädter Feuerwehr am Mittwochabend einen Brand bei der Firma Korn Recycling in Ebingen. Zahlreiche Anrufe gingen gegen 18 Uhr bei der Feuerwehr ein, da eine große Rauchwolke über Ebingen zog. Die Polizei gab sogar per Rundfunk eine Warnmeldung heraus, die Bevölkerung solle Fenster und Türen schließen.

Zuerst traf ein Löschzug der Abteilung Ebingen bei der Firma Korn ein, wie Einsatzleiter Michael Angele vor Ort berichtete. Ein Löschzug der Abteilung Tailfingen folgte.

Kran fängt aus noch unbekannten Gründen Feuer

In einer Halle hatte, so informierte Angele, ein Kran aus noch nicht bekannten Gründen Feuer gefangen. Das Feuer hatte auf einen der so genannten, rund zehn Meter tiefen und neun Meter breiten Bunker übergegriffen, in dem Abfall lagert.

Der Brandherd wurde schnell lokalisiert. Von zwei Seiten wurde das Feuer mit Löschschaum und Wasser bekämpft, so dass es gegen halb sieben unter Kontrolle war, wie Feuerwehr und Polizei vor Ort berichteten. Die Rauchentwicklung ließ schnell nach. Fünf Leute wurden vorsorglich auf Rauchgasvergiftung untersucht. Neben Feuerwehr und Polizei war auch das DRK vor Ort.

