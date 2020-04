Bei der Telekom Deutschland GmbH ging am Samstag um 12.25 Uhr ein Anruf ein, dass in einem Supermarkt in Mössingen eine Bombe versteckt sei.

Polizei sucht jetzt nach dem unbekannten Anrufer

Die Polizei ließ den Supermarkt sofort räumen und durchsuchte den Markt. Nachdem nichts gefunden wurde, wurde der Markt gegen 12 Uhr wieder für den Kundenverkehr freigegeben.

Die Polizei ermittelt nun gegen den unbekannten Anrufer wegen Störung des öffentlichen Friedens.

