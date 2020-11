Am Samstagmittag sind in Hechingen bei einer Auseinandersetzung im familiären Umfeld Schüsse gefallen. Laut ersten Angaben der Polizei wurde jemand verletzt, es gab aber keine Toten. „Die Lage ist noch ganz frisch, wir haben selbst noch nicht viele Informationen“, erklärte ein Polizeisprecher am Samstagnachmittag auf Anfrage des Zollern-Alb-Kuriers.

Hubschrauberfahndung nach Verdächtigen

Nach den Schüssen kreiste für kurze Zeit ein Polizeihubschrauber über der Zollernstadt – wenig später konnten zwei Tatverdächtige festgenommen werden.

„Für die Bevölkerung bestand keine Gefahr“, erklärte der Polizeisprecher. „Die Tat spielte sich alleine im familiären Umfeld ab.“

