Balingen Betrunkene Fremde steht plötzlich in der Wohnung

Balingen / PZ

Was es alles gibt: Die Mieter einer Wohnung in der Spitalstraße in Balingen bekamen in der Nacht von Montag auf Dienstag ungebetenen Besuch.

Gegen 3.25 Uhr raschelte es plötzlich in der Wohnung. Die beiden Mieter wachten auf und sahen eine ihnen unbekannte Frau in der Wohnung stehen. Die betrunkene Frau erklärte, auf Wohnungssuche zu sein und wollte eine Verständigung der Polizei durch ein Geldangebot abwenden.

Die Ordnungshüter kamen trotzdem und stellten fest, dass die 46-Jährige den Rollladen eines ebenerdig gelegene Fensters hochgeschoben hatte und durch das offene Fenster eingestiegen war.

Warum die Frau in die Wohnung stieg, ist bis dato unklar. Gestohlen hat sie laut Polizeiangaben auf jeden Fall nichts. Die 46-Jährige verbrachte den Rest der Nacht bei einem Bekannten.