Die Verunsicherung der Bevölkerung durch täglich neue Verordnungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie ist offenbar ein Lockmittel für Betrüger und ihre perfiden Maschen.

Nicht anders ist die Häufung von Fällen zu erklären, in denen sich falsche Polizeibeamte das Vertrauen ihrer zumeist älteren Opfer erschleichen, um sie auf die eine oder andere Art auszuplündern.

Am Montagabend kam es im Landkreis Sigmaringen zu mehreren Betrugsversuchen durch falsche Polizeibeamte. Aus den Gemeinden Pfullendorf, Mengen, Ostrach und Sigmaringendorf wurden der Polizei bislang fünf Anrufe angezeigt, in denen Unbekannte auf die übliche Tour versuchten, die Angerufenen zu verängstigen und so zur Preisgabe von Informationen zu Bargeld und Wertsachen zu bewegen.

Hintergrund war zumeist die bekannte und frei erfundene Geschichte, wonach in der Nachbarschaft angeblich Einbrecher festgenommen wurden und bei diesen eine Liste auch mit den Namen der Angerufenen gefunden wurde. Diese würden sich nun in Gefahr befinden. In allen bislang der Polizei bekannt gewordenen Fällen durchschauten die Angerufenen die Betrugsversuche, sodass es zu keinem finanziellen Schaden kam.

Informationen zu dieser Betrugsmasche und Tipps, wie man sich vor finanziellem Schaden schützen kann, finden sich im Internet auf der Seite der Polizeilichen Kriminalprävention unter www.polizei-beratung.de.