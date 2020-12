Auf dem Rückweg vom Zeller Horn ist am Freitagnachmittag ein Mann verunglückt. Er stürzte laut DRK-Bergwacht Zollernalb auf einem steinigen, von Wurzeln durchzogenen Anstieg am Trauf. Die Retter rückten unter anderem mit einem Schneemobil an. © Foto: Jonathan Engele/DRK-Bergwacht