Ein Autofahrer musste am Schloßberg ausweichen und prallte deshalb gegen eine Mauer.

Das Polizeirevier hofft auf Hinweise zu einer üblen Unfallflucht, die sich am späten Mittwochabend im Hechinger Wohngebiet Schloßberg zugetragen hat: In der Schillerstraße ist dabei ein Fiat Punto bei einem Ausweichmanöver gegen eine Mauer gefahren.

Gegen 23 Uhr, so ist es im Polizeibericht vermerkt, war dem 46-jährigen Fiat-Fahrer im Bereich der Einmündung des Wielandweges ein Auto entgegengekommen, das mitten auf der Straße fuhr. Der 46-Jährige im Punto wich nach rechts aus, um eine Kollision zu verhindern. Dabei allerdings stieß er gegen die Mauer vor der Neuapostolischen Kirche. An seinem Fiat entstand bei der Kollision ein Sachschaden in Höhe von annähernd 3000 Euro. Der 46-Jährige konnte aber unverletzt aussteigen. Den Schaden muss er bislang alleine tragen: Der Falschfahrer hatte sich auf und davon gemacht.

Das Polizeirevier Hechingen ermittelt nun wegen Unfallflucht und hofft auf Hinweise von möglichen Zeugen. Wer den Unfall am Schloßberg gesehen hat, der wird gebeten, seine Beobachtungen mitzuteilen unter der Telefonnummer 07471/9880-0.