Wessingen Baucontainer aufgebrochen

Wessingen / PZ

Einbrecher ließen aus Baucontainern ein Tablet und Dosen Red Bull mitgehen.

Einbrecher haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch im Bereich „Bahnhof Zollern“ in Wessingen zwei Baucontainer aufgebrochen. Sie hebelten Fenster an einem Büro- und einem Lagercontainer auf. Aus dem Büro klauten sie ein Tablet und mehrere Dosen Red Bull. Aus einem Radlader, der neben dem Bürocontainer stand, wollten die Diebe wohl Treibstoff absaugen. Zwei leere Kanister und ein Schlauch waren bereits hergerichtet. Es blieb allerdings bei der Absicht. Warum sie an dem Radlader die Abdeckung der Klimaanlage aufbrachen, ist nicht ganz klar. Insgesamt richteten die Einbrecher 2100 Euro Schaden an.