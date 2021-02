Kurz nach 8 Uhr war der herrenlose Koffer am Balinger Bahnhof entdeckt worden. Weil zunächst unklar war, ob eine Gefahr von ihm ausgeht, rückte die Polizei an; Züge, die Balingen anfahren sollten, hielten auf offener Strecke an.

Entwarnung: Koffer ist leer

Nachdem eine Polizeistreife den Koffer untersucht und geöffnet hatte, stellte sich heraus, dass er leer war. Womöglich sei er einfach entsorgt worden, vermutete ein Polizeisprecher.

Die Polizei konnte daraufhin Entwarnung und die Bahnstrecke wieder frei geben.

Das könnte auch interessieren: