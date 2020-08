An diesem Montagmorgen kam es gegen 8.20 Uhr am Bahnübergang in Herbertingen zu einem schweren Unfall auf der eingleisigen Strecke.

Mit 80 Stundenkilometern auf den Laster

Ein herannahender Regionalexpress aus Richtung Ulm kollidierte mit einem Laster, der sich zu diesem Zeitpunkt auf den Gleisen des Bahnübergangs befand. Vor dem Aufprall fuhr der Zug noch etwa 80 Stundenkilometer schnell. Am betroffenen Bahnübergang befindet sich zur Zeit eine Baustelle, bei welcher die Schrankenschließung manuell erfolgt. Bei dem Unfall wurden elf Personen verletzt.

Schranken waren geöffnet – Polizei ermittelt

Aus welchem Grund die Schranken zum Zeitpunkt des Aufpralls geöffnet waren, sodass der Laster den Bahnübergang befahren konnte, ist Gegenstand der Ermittlungen der Bundespolizeiinspektion Konstanz.

Die Strecke zwischen Bad Saulgau und Herbertingen ist bis auf Weiteres gesperrt; die Bahn hat einen Schienenersatzverkehr zwischen Aulendorf und Herbertingen eingerichtet.

