Das Polizeirevier Hechingen sucht nach Verkehrsteilnehmern, die in der Nacht zum Mittwoch durch die Fahrweise eines Autofahrers auf der B 32 zwischen Hechingen und Jungingen gefährdet worden sind.

Dicht aufgefahren und davongerast

Gegen 23.30 Uhr war ein 32-Jähriger mit einem weißen VW T6 auf der B 32 von Burladingen in Richtung Hechingen unterwegs. Am Ortsende von Jungingen soll er das Fahrzeug eines vorausfahrenden Zeugen, auf den er zuvor offenbar dicht aufgefahren war, überholt haben und anschließend mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Schlatt weitergefahren sein.

Gefährliches Überholmanöver bei Schlatt

Am dortigen Ortseingang soll der 32-Jährige erneut dicht auf einen vorausfahrenden Sprinter aufgefahren sein. Im Kurvenbereich vor einer Kuppe setzte er schließlich zum Überholen an, wobei sowohl der Sprinterfahrer als auch der Lenker eines entgegenkommenden schwarzen Kleinwagens nach derzeitigem Kenntnisstand stark bremsen mussten, um einen Zusammenstoß zu vermeiden.

Polizei kontrolliert VW-Fahrer an der Stettener Halde

Zwischenzeitlich alarmierte Polizeibeamte kontrollierten den VW-Lenker schließlich in der Straße Stettener Halde in Hechingen. Dabei ergaben sich Hinweise auf eine mögliche Alkoholbeeinflussung des 32-Jährigen, weshalb er anschließend sowohl eine Blutprobe als auch seinen Führerschein abgeben musste.

Zeugen und mögliche weitere Geschädigte, insbesondere die Lenker des Sprinters und des schwarzen Kleinwagens, werden gebeten, sich zu melden. Das Polizeirevier Hechingen ist unter der Telefonnummer 07471/9880-0 zu erreichen.

