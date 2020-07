Der Polizeiposten Frommern bittet zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr, der sich am Montagnachmittag (13. Juli) auf der B27 ereignet hat, um Zeugenhinweise.

Brückenüberführung B27 Hirschbergstraße

Gegen 15.30 Uhr war eine 53-Jährige mit einem VW T-Roc aufgrund eines Überholvorgangs auf der linken Spur der B27 von Tübingen herkommend in Richtung Rottweil unterwegs, als auf Höhe der Brückenüberführung der Hirschbergstraße ein Gegenstand die Windschutzscheibe des Wagens traf und diese nahezu durchschlug.

Faustgroßer Stein durch Windschutzscheibe

Durch die Wucht des Aufpralls wurden sogar Glassplitter in den Innenraum des Pkw geschleudert. Glücklicherweise wurden die Fahrerin und ihr 25-jähriger Beifahrer nicht verletzt. Der Schaden am VW dürfte sich auf rund 2.000 Euro belaufen. In der Folge wurde durch eine Streifenwagenbesatzung in den Mittelleitplanken ein faustgroßer Stein aufgefunden, der den derzeitigen Ermittlungen zufolge vorsätzlich auf das Fahrzeug geworfen worden war. Zeugen, die zum besagten Zeitpunkt auf oder in der Nähe der Brücke der Hirschbergstraße verdächtige Personen gesehen haben oder sonst Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 07433/264-0 zu melden.