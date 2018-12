Hechingen Autofahrerin bei Frontalzusammenstoß verletzt

Schlatt / SWP

Eine 91-jährige Autofahrerin wurde verletzt, als sie auf der B 32 bei Hechingen mit einem Sattelzug kollidierte.

Am Dienstagmittag wurde eine Autofahrerin verletzt, als sie auf der Bundesstraße 32 zwischen Hechingen und Schlatt erst mit einem Sattelzug kollidierte und schließlich in den Gegenverkehr geriet.

Die 91-jährige Frau befuhr die Bundesstraße von Hechingen her kommend und wollte an der Einmündung auf die weiterführende Straße in Richtung Schlatt auffahren. Dabei fuhr sie knapp vor einem bevorrechtigten Lastwagen, der aus Richtung Stein kam, auf die Straße auf. Die 91-Jährige fuhr so dicht vor dem Laster ein, dass dieser das Auto der Frau streifte. Daraufhin geriet der Ford ins Schleudern und kam letztlich auf die Gegenspur. Dort stieß die 91-Jährige frontal mit einem entgegenkommenden VW zusammen.

Durch den Unfall prallten beide Autos in die Leitplanke und kamen zum Stehen. Die Fahrerin erlitt dabei Verletzungen am Kopf und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 18-jährige VW-Fahrer und der Fahrer des Lasters blieben unverletzt.

An den beiden Autos entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Sie wurden durch Abschleppdienste geborgen. Außerdem wurde die Leitplanke auf mehreren Metern demoliert. Die Straße war zur Aufnahme des Unfalls durch die Polizei kurzzeitig gesperrt.