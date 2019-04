Ein betrunkener Autofahrer prallte beim Ausparken in der Gutleuthstraße gegen ein anderes Auto.

Ein mit über zwei Promille betrunkener Fahrer eines Kleinwagens der Marke Chevrolet ist am Freitagabend, gegen 21.20 Uhr, beim Ausparken vor einem Eiscafé in der Gutleuthstraße gegen einen dort abgestellten BMW gefahren.

Er richtete einen Schaden von rund 3000 Euro an den beiden Autos an. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten schnell fest, dass der 34-jährige Unfallverursacher „tief ins Glas geschaut“ hatte. Nach der Abgabe des Führerscheines und einer erfolgten Blutentnahme muss sich der Mann nun noch in einem Strafverfahren verantworten.