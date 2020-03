Am Freitagabend kam es zu einem lokalen Hagelgewitter über Schömberg, das kleinkörnigen Hagel in großen Mengen und starke Regenfälle mit sich brachte. Die Einsatzabteilung Schömberg wurde ins Gewerbegebiet Im Grund alarmiert.

Im Edeka drang zwischen Sattel- und Flachdach Wasser ein und kurze Zeit später bemerkten die Mitarbeiter starken Brandgeruch. Die angerückte Feuerwehr, unter Leitung des Kommandenten Armin Müller, war schnell mit vier Fahrzeugen und 24 Einsatzkräften zur Stelle.

Im Gebäude wurde der Strom abgestellt und mit Hilfe einer Wärmebildkamera kontrolliert. Ein Brand konnte jedoch nicht festgestellt werden. Parallel räumte die Besatzung des zweiten Löschfahrzeuges die Abläufe am Flachdach frei und verhinderte so, dass weiteres Regenwasser in den Markt eindringen konnte.

Da der Schaden am Samstag behoben wurde, blieb der Lebensmittelladen an diesem Tag zu.

Unterführung überflutet – Auto steckt fest

Als die Einsatzkräfte die Einsatzstelle im Grund verlassen wollten, alarmierte die Integrierte Leitstelle für Feuerwehr und Rettungsdienst den nächsten Einsatz.

In einer Unterführung der L435 in Richtung Weilen unter den Rinnen suchte ein Autofahrer offenbar Schutz vor dem Hagel. Die starken Regenfälle überfluteten die Unterführung.

Das Auto stand mehr als einen Meter tief im Wasser und der Fahrer konnte sich nicht mehr selbst aus seiner misslichen Lage befreien. Durch den hohen Wasserstand wurde das Fahrzeug erheblich beschädigt und war nicht mehr fahrbereit, heißt es in der Pressemitteilung der Freiwilligen Feuerwehr Schömberg.

Feuerwehr birgt Fahrzeug

Mit Hilfe eines Wasserrettungsanzuges nahm ein Feuerwehrmann Kontakt mit dem Fahrer auf. Währenddessen befreiten weitere Feuerwehrleute die Schächte und sorgten so für einen schnell sinkenden Pegel. Nach kurzer Zeit konnte der Fahrer sein Fahrzeug verlassen. Die Feuerwehr unterstütze noch bei der Bergung des Fahrzeuges.