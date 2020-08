Eine 19-Jährige war um 15.15 Uhr mit einem Audi A 5 auf der Ofterdinger Straße unterwegs.

Fahranfängerin passt nicht auf

Vermutlich aus Unachtsamkeit bemerkte die Fahranfängerin zu spät, dass zwei Fahrzeuge vor ihr an der Zufahrt zu einem Discounter verkehrsbedingt anhalten mussten. Sie schob mit ihrem Wagen den Dacia eines 44 Jahre alten Mannes auf den Mini einer 23-Jährigen. Neben der Unfallverursacherin zogen sich zwei 68 und 43 Jahre alte Frauen in dem Dacia leichte Verletzungen zu. Sie wurden vom Rettungsdienst, der mit zwei Fahrzeugen an der Unfallstelle war, versorgt. Der Audi und der Dacia mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf 12.000 Euro geschätzt.

Auch interessant: