Den Verdacht des besonders schweren Diebstahls hegt das Polizeirevier Hechingen gegen einen 49-Jährigen. Der einschlägig polizeibekannte Mann steht im dringenden Verdacht, für mindestens vier versuchte oder vollendete Einbrüche in Gartenhäuser und Schuppen in den vergangenen Wochen in und um Höfendorf verantwortlich zu sein.

Bürger legen sich nachts auf die Lauer

Am frühen Samstagmorgen, kurz nach 1 Uhr, wurde die Polizei von aufmerksamen Garten­hausbesitzern alarmiert. Diese hatten sich über Nacht auf ihren Grundstücken aufgehalten und den Verdächtigen bemerkt, der sich im Bereich „Obere Gärten“ auffällig verhielt. Sie konnten den Mann festhalten und den Polizeibeamten übergeben.

Polizei findet Einbruchswerkzeuge

Bei der Durchsuchung des Mannes fanden und beschlagnahmten die Polizisten diverses Einbruchswerkzeug, das der Beschuldigte dabei hatte. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und nach den erforderlichen polizeilichen Maßnahmen im Laufe des Morgens wieder auf freien Fuß gesetzt, bis er sich gegebenenfalls vor Gericht verantworten muss. Die Ermittlungen dauern an.

Auch interessant: