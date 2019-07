Ein Audifahrer soll mit seinem Wagen auf der B 32 vor Burladingen einen Biker angerempelt haben, weil ihm das Verhalten von dessen Gruppe nicht passte. Später kam es noch zu einer weiteren Eskalation.

Szenen wie in den Mad-Max-Filmen: Ein 52-jähriger Audifahrer hat am Sonntagnachmittag auf der B32 zwischen Gauselfingen und Burladingen eine überholende Motorradgruppe durch sein Verhalten in völlig unnötige Gefahr gebracht – heißt es im Polizeibericht. Die Aktion hat ihn dann seinen Führerschein gekostet: Gegen den Mann wird jetzt wegen gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr, Nötigung, Unfallflucht und Beleidigung ermittelt.

Hergang: Eine französische Motorradgruppe fuhr gegen 14.45 Uhr auf der B 32 von Gauselfingen in Richtung Burladingen. Auf der langen Geraden vor Burladingen begann die Achtergruppe, einen vor ihnen fahrenden Audi TT zu überholen. Als das dritte Motorrad an dem Audi vorbeifuhr, zog dessen 52-jähriger Fahrer unvermittelt nach links. Gestenreich zeigte er seinen Unmut wegen der Überholerei und zeigte dabei auch den Mittelfinger.

Als das vierte Motorrad überholte, scherte der 52-Jährige wieder nach links aus. Motorrad und Sportwagen kamen sich dabei so nahe, dass sich die KTM am hinteren Stoßfänger des Autos verhakte.

Dabei riss der Stoßfänger teilweise ab. Nur der fahrerischen Leistung des 39-jährigen Bikers ist es zu verdanken, dass hier nicht mehr passierte.

Am Ortseingang von Burladingen gelang es der Motorradgruppe, den Audifahrer kurz zum Anhalten zu bringen. Offensichtlich in Rage legte der 52-Jährige den Rückwärtsgang ein, um gleich darauf vorwärts davon zu fahren. Dabei erfasste er den 39-jährigen Motorradfahrer, mit dem er schon zuvor auf der Strecke zusammengeprallt war.

Reflexartig sprang der 39-Jährige auf das Auto. Ohne Verletzungen landete er wieder auf dem Boden. Danach fuhr der Audi mit quietschenden Reifen davon.

Die Polizei wurde verständigt. Nachdem der Halter des Sportwagens festgestellt war, bekam er Besuch vom Polizeirevier Hechingen. Als klar wurde, dass der Besitzer auch der gesuchte Fahrer ist, nahmen ihm die Gesetzeshüter wegen der gravierenden Verkehrsverstöße auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Hechingen den Führerschein ab.

An dem Motorrad entstand bei der Kollision ein Sachschaden in Höhe von zirka 3000 Euro. Auch der Audi TT wurde beschädigt. Hier schätzt die Polizei den Schaden auf etwa 4000 Euro.