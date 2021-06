Ein 45-jähriger Mann ist, nach Angaben der Polizei, am Sonntagnachmittag gegen 16.40 Uhr in Bisingen von derzeit noch unbekannten Tätern in der Heidelbergstraße attackiert worden.

Dem derzeitigen Ermittlungsstand zufolge wurde der Mann auf Höhe einer dortigen Bäckerei offenbar unvermittelt von vier jungen Männern angegriffen und geschlagen. Mit Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes brachte ihn der Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Die Tatverdächtigen waren zwischenzeitlich geflüchtet. Eingeleitete Fahndungsmaßnahmen blieben ohne Erfolg.

Vier Männer zwischen 18 und 22 Jahren

Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um vier Männer im Alter zwischen 18 und 22 Jahren. Einer der Männer soll dunkle, kurze Haare haben. Zur Tatzeit trug er ein graues T-Shirt. Zwei seiner Begleiter waren mit einem weißen T-Shirt und einer schwarzen Hose bekleidet.

Der Polizeiposten Bisingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben und Hinweise zu den Angreifern geben können, sich unter Telefon 07476/9433-0 zu melden.