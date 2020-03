Bei Maurerarbeiten auf einer Baustelle in der Brandenburger Straße ist am Freitagmorgen, gegen 8.15 Uhr, in Ergenzingen ein Arbeiter abgestürzt und mehrere Meter in die Tiefe gefallen.

Mit dem Hubschrauber in die Klinik

Der 55-Jährige wurde dabei so schwer verletzt, dass er mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik geflogen werden musste. Der Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Reutlingen hat die Ermittlungen zur Unglücksursache aufgenommen.

