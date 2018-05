Hechingen Anderes Auto übersehen – 6000 Euro Sachschaden

Hechingen / SWP

Etwa 6000 Euro Sachschaden an zwei beteiligten Autos sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Donnerstag gegen 9.20 Uhr an der Anschlussstelle Neue Rottenburger Straße zur Landesstraße 410 ereignet hat. Dort wollte ein 60-jähriger Fahrer eines Opel nach links auf die L 410 in Richtung B 27 abbiegen. Der 60-jährige Autofahrer hielt zwar an der Stop-Stelle an, übersah beim Anfahren dann aber einen von rechts auf der L 410 nahenden Renault, dessen 70-jährige Fahrerin an der Anschlussstelle nach links in Richtung Neue Rottenburger Straße abbiegen wollte. Beim folgenden Zusammenstoß der beiden Autos wurden keine Personen verletzt. Die beiden Wagen blieben trotz der durch den Unfall erfolgten Beschädigungen in Höhe von je etwa 3000 Euro bedingt fahrbereit.