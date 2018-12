Bisingen An Kreuzung kracht es

Bisingen / PZ

Zu einem Unfall kam es am Mittwoch im Kreuzungsbereich B 463/B 27. Am Nachmittag gegen 16 Uhr war eine 51-jährige Frau mit ihrem Peugeot von Bisingen nach Engstlatt unterwegs, als ihr ein Lastwagen die Vorfahrt nahm. Der 31-jähriger Sattelzugfahrer wollte von der B 27 in Richtung B 463 abbiegen. An der Einmündung übersah er den auf der Vorfahrtsstraße herannahenden Wagen der 51-Jährigen. Es krachte.

Die Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Am Peugeot entstand ein Schaden in Höhe von zirka 5000 Euro, am Lastwagen von zirka 10 000 Euro.