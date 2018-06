Rangendingen / swp

Das ist mehr als ärgerlich: Am vergangenen Wochenende haben Unbekannte das Sanitärgebäude am Rangendinger Stausee beschädigt. Zwischen Freitag und Sonntag rissen die Täter den am Gebäude angebrachten Mülleimer ab und zertrümmerten die Tür zur Dusche. In der Herrentoilette zerschmetterten sie eine Wodkaflasche. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von zirka 400 Euro.