Die Staatsanwaltschaft Tübingen und das Kriminalkommissariat Reutlingen ermitteln gegen einen 57-jährigen Deutschen. Der Mann soll seine gleichaltrige Ehefrau mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt haben. Der 57-Jährige sitzt inzwischen in Untersuchungshaft.

Mann war wohl alkoholisiert

Den bisherigen Ermittlungen zufolge soll der alkoholisierte Mann am Abend in der ehelichen Wohnung plötzlich seine Frau, die sich in anderem anderen Zimmer aufgehalten hatte, mit einem Messer attackiert haben. Die Ehefrau konnte noch zu einem Nachbarn flüchten. Der alarmierte die Polizei.

57-Jähriger ließ sich widerstandslos festnehmen

Der 57-Jährige konnte anschließend in der Wohnung widerstandslos festgenommen werden. Die Ehefrau befindet sich nach einer mehrstündigen Operation weiter in stationärer Behandlung.

