Schon wieder ist ein Zug auf der Zollernbahn ausgefallen. Ursache dieses Mal: Achsenbrand.

Wegen einer heiß gelaufenen Bremse ist am Freitagabend der Zugverkehr zwischen Tübingen und Hechingen auf der Zollernbahn stundenlang zum Erliegen gekommen. Es ist der zweite Zwischenfall innerhalb von zwei Tagen. Schlimmeres verhindert hat der umsichtige Triebwagenführer der Hohenzollerischen Landesbahn: Bei der planmäßigen Einfahrt des von Mössingen kommenden Zuges um 18.52 Uhr bemerkte der Mann in den Rückspiegeln, dass die vordere Achse des zweiten Wagens qualmte. Er evakuierte sofort die 22 Passagiere auf das Bahnhofsgelände und begann mit den drei bordeigenen Feuerlöschern gegen den Schwelbrand vorzugehen. Weil es ihm nicht gelang, die in Brand geratenen Bremsanlagen zu löschen, koppelte er den ersten Triebwagen ab und fuhr ihn einige Meter aus dem Gefahrenbereich.

Als neben DRK-Kräften aus Tübingen und der Bereitschaft Bodelshausen auch die alarmierte Feuerwehr gegen 19 Uhr eintraf, hatte sich die Qualmbildung bereits verstärkt. Mit einem Sofortlöschangriff gingen die Männer gegen den Schwelbrand vor. Sie kühlten die auf 300 Grad erhitzte Achse beständig ab. Verletzt wurde niemand. Nach einer Stunde lag die Temperatur immer noch bei 70 Grad.

Derweil organisierte ein Notfallmanager der Deutschen Bundesbahn Sammeltaxis für die gestrandeten Passagiere. Ein Techniker diagnostizierte einen Lagerschaden. Es gab zwar einen Schienenersatzverkehr, aber viele Reisende saßen an ihren Bahnhöfen fest.

Bereits am Mittwochabend war es zu einem anderthalbstündigen Nothalt eines IRE auf freier Strecke bei Mössingen gekommen, weil der Verdacht bestand, dass der Zug zwei Personen erfasst haben könnte.