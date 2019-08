Die Befürchtung, dass ein Motorparagleiter im Bereich zwischen Ofterdingen und Dettingen abgestürzt sein könnte, hat sich nicht bestätigt.

Am Freitag gegen 20.30 Uhr ist der integrierten Leitstelle Tübingen von einem Zeugen gemeldet worden, dass möglicherweise im Bereich zwischen Ofterdingen und Dettingen ein Motorparagleiter notgelandet oder gar abgestürzt sein könnte. Der Zeuge beobachtete, wie der Paragleiter spiralförmig in Richtung Boden sank und hierbei aufsteigender Rauch zu sehen war.

Sofort eingeleitete Suchaktion bleibt zunächst erfolglos

Eine sofort eingeleitete Suchaktion, in die die Feuerwehr Ofterdingen, zwei Polizeistreifen sowie ein Polizeihubschrauber eingebunden waren, führte zunächst zu einem weiteren Zeugen. Dieser hatte den Vorfall ebenfalls beobachtet, allerdings im Bereich von Bodelshausen.

Gleitschirmflieger ist nicht in Not und fliegt nach dem Manöver weg

Der zweite Zeuge konnte auf einer privaten Feier bei Bodelshausen ausfindig gemacht werden. Er hatte den Paragleiter schon des Öfteren mit derartigen Flugmanövern im dortigen Bereich beobachtet. Der Zeuge konnte zudem angeben, dass der Paragleiter nicht in Not war und nach dem Flugmanöver in Richtung Hechingen davongeflogen ist.

