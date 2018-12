Hechingen 61-Jähriger missachtet Vorfahrt auf B 32

Hechingen / PZ

Zwei Autos stießen zusammen. Ein Insasse wurde leicht verletzt.

Auf dem Zubringer von der B 27 zur B 32 hat es am Montagmorgen heftig gekracht. Gegen 7.30 Uhr fuhr ein 61-Jähriger mit seinem Audi A8 von der Stillfriedstraße über den Zubringer der B 27 in Richtung B 32. Als er nach links auf die B 32 einbog, missachtete er die Vorfahrt eines 45-jährigen Mercedes-Fahrers. Der 45-Jährige bog zeitgleich von der B 32 nach links in Richtung der B 27 ab. Durch den Zusammenstoß wurde die Fahrerseite des Mercedes stark eingedrückt. Der Airbag löste aus, wodurch der 45-Jährige leicht verletzt wurde.

Der 61-Jährige blieb unversehrt. Am Mercedes entstand ein Schaden in Höhe von zirka 5000 Euro. Am Audi wurde die Front beschädigt. Hierbei schätzt die Polizei den Schaden auf 2000 Euro.