Bereits seit Anfang Februar wird der 49 Jahre alte Klaus Hintsch vermisst (hier gibt es ein Foto des Vermissten). Er wurde zuletzt am 31. Januar von seiner Mutter an seinem Wohnort in Gammertingen gesehen. Seither fehlt von ihm jede Spur.

Da laut Polizei nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich der Vermisste in einer hilflosen Lage befindet, erstattete seine Familie zwischenzeitlich eine Vermisstenanzeige.

So wird der Vermisste beschrieben

Klaus Hintsch ist etwa 170 Zentimeter groß und sehr schlank. Er hat dunkle, kurze und glatte Haare und die Tätowierung einer Blume auf dem Oberarm.

Wahrscheinlich mit Mercedes mit BL-Kennzeichen unterwegs

Er hat weiter auffällige Narben an der Wade und dem rechten Ellenbogen. Er dürfte mit einem schwarzen Mercedes, C 220 CDI, amtliches Kennzeichen BL-K-1401, unterwegs sein, schreibt die Polizei.

Polizei bittet um Hinweise

Wer den Vermissten seit seinem Verschwinden gesehen hat oder Hinweise zum aktuellen Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 07571/1040 bei der Polizei in Sigmaringen zu melden.

