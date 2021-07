Ein Jugendlicher musste am Samstagabend nach einem Sturz mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Der 14-Jährige war gegen 18.25 Uhr auf einem Feldweg im Bereich des Brandwegs in Grosselfingen unterwegs und kam dabei mit seinem Pedelec ohne Fremdeinwirkung zu Fall.

Dabei zog sich der Jugendliche schwere Verletzungen zu, weshalb vom alarmierten Notarzt zum Transport des Gestürzten ein Rettungshubschrauber angefordert wurde.