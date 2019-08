In Schwäbisch Gmünd mischte ein Einwohner unbekannte Chemikalien zusammen und löste einen Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei aus.

Gegen 17 Uhr löste ein Anwohner in der Reichenberger Straße in Rehnenhof/Wetzgau einen Großeinsatz von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst aus. Der Mann hatte verschiedene unbekannte Chemikalien in einem Eimer zusammen geschüttet, welche vom Vorbesitzer zurückgelassen wurden, um diese im Anschluss zu entsorgen. Laut Polizei handelte es sich um etwa 20 Kilo verschiedene Substanzen. Das Gemisch erhitzte sich thermisch und fing stark an zu rauchen. Es wurde durch den Verursacher auf dem Gehweg abgestellt.

Anwohner sollen Türen und Fenster geschlossen halten

Da es sich um reizenden Rauch handelte, wurde der Bereich von der Feuerwehr weiträumig abgesperrt. Die Anwohner wurden gebeten Fenster und Türen geschlossen zu halten. Nach dem Herunterkühlen, erhärtete sich das Gemisch und es ging keine Gefahr mehr davon aus. Am Einsatz waren insgesamt 55 Kräfte der Feuerwehr und 25 Kräfte vom Rettungsdienst beteiligt. Die Reichenbergerstraße wurde für die Dauer des Einsatzes voll gesperrt. Der Verursacher und seine Frau wurden leicht verletzt und im Krankenhaus behandelt.

