Unfall Gotthardtunnel Sperrung A2 Schweiz: Autofahrer wird von Rad getroffen und stirbt

Am Mittwoch ist es zu einem tödlichen Unfall im Gotthardtunnel gekommen. Am Morgen hatte sich auf der A2 ein Rad eines Lasters gelöst und war in ein Auto gekracht – der Fahrer starb bei dem Unfall. Der Tunnel ist in beide Richtungen komplett gesperrt.