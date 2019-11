Zeugen meldeten der Polizei am Dienstag kurz nach 8.30 Uhr einen Autofahrer, der in der Rheinlandstraße in einer Tiefgarage gegen eine Mauer gefahren war.

Eine Polizeistreife überprüfte die Örtlichkeit und stellte fest, dass ein 57-Jähriger mit seinem Honda gegen mehrere Betonpfeiler gefahren war.

Der Mann befand sich wohl in einer medizinischen Ausnahmesituation. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Den Schaden an dem Auto schätzt die Polizei auf etwa 5000 Euro. Die Schadenshöhe am Gebäude ist nicht bekannt.