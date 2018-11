Wangen / SWP

Hat die Unfallgegnerin falsch geblinkt? Das behauptet eine 68-jährige Frau, die in Wangen einen Unfall verursacht hat.

16 000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Unfalls in Wangen. Am Freitag gegen 17 Uhr bog eine 68-Jährige von der Holzhäuser Straße kommend nach links auf die Hauptstraße ein. Dabei stieß sie mit dem Auto einer 46-jährigen Frau zusammen, die in Richtung Faurndau unterwegs war. Die 68-jährige Unfallverursacherin gab an, der andere Wagen habe rechts geblinkt. Beim Zusammenstoß verletzten sich die 46-Jährige und ihre 50 Jahre alte Beifahrerin leicht.