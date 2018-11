Kuchen/Gingen Zwei Unfälle zwischen Süßen und Gingen

Kuchen/Gingen / SWP

Am Freitagmorgen hat gegen 7 Uhr ein Autofahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Nach dem Unfall staute es sich und es kam zu einem weiteren Unfall.

Laut erster Informationen der Polizei hat am Freitagmorgen ein Autofahrer gegen 7.10 Uhr die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Er war auf der B10 zwischen Gingen und Süßen unterwegs und wollte in Richtung Stuttgart weiterfahren. Auf der Brücke geriet er jedoch mit seinem Auto ins Schleudern. Das berichtet die Polizei auf Nachfrage der GEISLINGER ZEITUNG. Der Fahrer krachte mit seinem Auto gegen die rechte, dann gegen die linke Leitplanke. Zufälligerweise war ein Rettungssanitäter in der Nähe, der sich um den Fahrer kümmerte. Glücklicherweise hatte dieser keine ernsthaften Verletzungen erlitten. Sein Fahrzeug musste jedoch abgeschleppt werden.

In Folge des Unfalls kam es zum Stau und zu einem weiteren Unfall, bei dem ein Sachschaden von insgesamt 10.000 Euro enstand.

Sobald es weitere Informationen gibt, berichten wir.