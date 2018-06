Unfälle Zwei Radfahrer gestürzt

Kreis Göppingen / SWP

Im ersten Fall war gegen 6.30 Uhr eine 38-Jährige mit ihrem Rennrad auf der Haldenstraße in Süßen unterwegs. Weil ein Lastwagen vor dem Hoftor eines Geländes wartete, verließ sie den Radweg und fuhr hinter dem Lkw vorbei. Dort geriet sie mit ihrem Vorderrad in ein Gleis und stürzte. Dabei verletze sie sich schwer. Der Rettungsdienst brachte die Frau in eine Klinik.

Um kurz vor 20 Uhr fuhr ein 54-Jähriger mit seinem Rad im Kreisverkehr an der Poststraße in Eislingen. Zur gleichen Zeit fuhr ein Mitsubishi aus der Scheerstraße in den Kreisel ein, übersah aber den Radler. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, bremste dieser stark ab, stürzte und verletzte sich.