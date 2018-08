Bad Überkingen / ija

Am Donnerstagabend gab es einen Unfall mit zwei Autos auf der B 466 bei Hausen. Laut Polizei wurde niemand verletzt. Der Unfall passierte demnach gegen 17.40 Uhr nahe einer Tankstelle an der Einmündung in die Robert-Bosch-Straße. Wie die Pressestelle der Polizei auf Nachfrage unserer Zeitung mitteilte, kam es zum Zusammenstoß, da ein Autofahrer dem anderen die Vorfahrt genommen hatte. Weitere Informationen konnte die Polizei am Donnerstagabend nicht geben.