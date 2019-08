Themen in diesem Artikel VW

Leicht verletzt wurden zwei Personen am Donnerstag bei einem Unfall in Salach.

Eine 33-Jährige war am Donnerstag gegen 12.45 Uhr in der Palmstraße in Richtung Staufenecker Straße unterwegs. Laut Polizei bog sie im Einmündungsbereich mit ihrem Opel ab. Sie übersah einen VW, der von links kam und Vorfahrt hatte. Es kam zum Zusammenstoß. Die Sachschäden an den Autos schätzt die Polizei auf insgesamt 10.000 Euro. Der Opel musste abgeschleppt werden. Die Feuerwehr musste die Straße wegen ausgelaufener Betriebsstoffe reinigen.

Der Rettungsdienst brachte den 38-jährigen Fahrer des VW und die 33-jährige Opel-Fahrerin in ein Krankenhaus.