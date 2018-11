Hohenstadt / SWP

Auf der A 8 hat eine Autofahrerin bei Hohenstadt am Dienstag den stockenden Verkehr zu spät gesehen.

Ein Auffahrunfall hat sich am Dienstag gegen 16.30 Uhr auf der A 8 bei Hohenstadt ereignet. Eine 31-Jährige fuhr mit ihrem Fiat in Richtung Stuttgart und musste wegen des stockenden Verkehrs bremsen. Das sah eine hinter ihr in einem Audi fahrende Frau zu spät und rammte den Fiat. Diesen schob es auf einen vor ihm stehenden Mercedes. Die 33 Jahre alte Verursacherin und ihre Beifahrerin verletzten sich leicht. Der Schaden an allen Autos beträgt etwa 10 000 Euro.