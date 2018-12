Eislingen Zwei geparkte Autos werden beschädigt

Eislingen / SWP

Ein Schaden im vierstelligen Bereich entstand an einem Wagen, der auf einem Parkplatz in der Hauptstraße abgestellt war.

Zwei Autofahrer haben sich in Eislingen am Samstag aus dem Staub gemacht, nachdem sie gegen Autos gefahren sind. Ein Schaden im vierstelligen Bereich entstand an einem Wagen, den eine Frau zwischen 10 und 12 Uhr auf einem Parkplatz in der Hauptstraße abgestellt hatte. Ein Schaden in nicht näher genannter Höhe entstand an einem Auto, das zwischen 17 und 17.30 Uhr auf dem Marktkauf-Parkplatz angefahren wurde.

Keiner der beiden flüchtigen Fahrer hinterließ eine Nachricht. Das Revier in Eislingen nimmt Hinweise entgegen unter Tel. (07161) 8510. Der Polizei zufolge ist eine Unfallflucht kein Kavaliersdelikt, sondern eine Tat, die mit Bußgeld oder Haftstrafen geahndet wird.