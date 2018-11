Geislingen Zwei Autos beim Abbiegen zusammengestoßen

Geislingen / swp

In Geislingen sind am Dienstag zwei Autos zusammengestoßen. Beide Fahrer hatten Grün.

Der Unfall ereignete sich am Dienstag gegen 12.30 Uhr, meldet die Polizei. Auf der Eberhardstraße kamen sich zwei Autos entgegen. An einer Einmündung zeigte die Ampel für beide Grün. Doch bog einer der Beiden mit seinem Lastwagen links ab. Er hätte also warten müssen.

Weil er das nicht tat, stieß der Lastwagen mit einem Mercedes zusammen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Den Sachschaden schätzt die Polizei auf knapp 12.000 Euro. Sie ermittelt jetzt gegen den 59-Jährigen, der den Lastwagen lenkte. Ihn erwartet eine Anzeige.